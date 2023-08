Rückblick aufs Rockharz, Vorschau aufs Summer Breeze, Abschied vom Fuck The Commerce und ein Bier von und mit Iron Maiden. Plus: Die wichtigsten Alben der Woche.

Caught In A Mosh – Metal Hammer aus dem Pit 30 Jahre Rockharz: Wir waren zu Gast bei der emotionalen Hitzeschlacht mit u.a. Amon Amarth, In Flames, Feuerschwanz, Carcass, Knorkator, Arch Enemy und Saltatio Mortis. Die METAL HAMMER-Crew blickt zurück. Back In Black – das Metal-Update Anhaltend harte Zeiten für Festivals: Mit dem Fuck The Commerce streicht die nächste Traditionsveranstaltung die Segel. Das Summer Breeze lockt hingegen junge Fans mit einer ganz besonderen Aktion kostenlos (!) aufs Open Air. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Voyager FEARLESS IN…