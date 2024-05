Slipknot bestätigen offiziell Eloy Casagrande als Drummer

Was zuletzt schon allseits vermutet wurde, haben Slipknot nun offiziell bestätigt: Eloy Casagrande ist tatsächlich der neue Schlagzeuger der Masken-Metaller. Frontmann Corey Taylor und Co. hatten den Trommler zunächst auf einem Gruppenfoto bei Instagram getaggt. Anschließend machten sie es mit einem Bild von Eloy mit Maske sowie im roten Overall noch deutlicher: „Slipknot heißen Eloy Casagrande offiziell willkommen.“

Menschliches Metronom

Der jüngste Hinweis auf diese Personalie waren aus einem Video-Quellcode gezogene Dateinamen (metal-hammer.de berichtete). Casagrande stand zuvor in Diensten bei Sepultura und hatte dort seinen Abgang zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommuniziert. Die brasilianischen Groove-Metaller wollten nämlich gerade anfangen, sich auf ihre demnächst anstehende Abschiedstour zu ihrem 40. Band-Jubiläum vorzubereiten. Andreas Kisser und Co. waren folglich alles andere als angetan. Doch Eloy deutete in seiner Begründung schon an, dass sich ihm eine große Chance aufgetan habe.

Zuvor hatten sich Slipknot von Jay Weinberg getrennt. Die Kündigung des Sohns von Bruce Springsteen-Drummer Max Weinberg begründeten sie mit kreativen Überlegungen. Weinberg musste anschließend zunächst eine Operation über sie ergehen lassen. Derweil trommelt der 33-Jährige bei Infectious Grooves und Suicidal Tendencies. Die Fans scheinen den Personalwechsel an den Fellen im Allgemeinen positiv aufzunehmen. Ein User namens Kinda Scuffed kommentiert: „Jay hat tolle Arbeit geleistet, Eloy ist jedoch ein Monster. Er trommelt unglaublich hart und hat ein fantastisches Timing. Ein menschliches Metronom. Hoffentlich passt er gut zu allen Beteiligten an diesem großen Handel.“

