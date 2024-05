Nightwish veröffentlichen neue Single

Nightwish haben Ende April ihr zehntes Studioalbum angekündigt. YESTERWYNDE wird am 20. September 2024 auf die Märkte dieser Welt kommen. Heute melden sich Mastermind Tuomas Holopainen und Co. mit zwei Neuigkeiten hierzu: Zum einen startet der offizielle Vorverkauf für die Platte, zum anderen veröffentlicht die Gruppe die erste Single aus dem Longplayer.

YESTERWYNDE kann man ab sofort bei verschiedenen Anbietern vorbestellen. Die Scheibe ist in diversen Vinylversionen, im Jewelcase, Digipak, als Earbook sowie als Teil eines Deluxe Vinyl Boxsets erhältlich. Darüber hinaus gibt es für die Fans nun bereits den Vorab-Track ‘Perfume Of The Timeless’ zu hören. Gestreamt werden kann der Song bei verschiedenen Anbietern. Das Lied dauert geschlagene achteinhalb Minuten — welche Band traut sich ansonsten, so ein Stück auszukoppeln?

Nightwish-Keyboarder Tuomas Holopainen kommentiert ‘Perfume Of The Timeless’ wie folgt: „Du bist das Ergebnis eine ungebrochenen Kette von Millionen von Vorfahren und ihren Liebsten. ‘Perfume Of The Timeless’ erinnert uns alle an diese unglaubliche Tatsache. Und wenn man davon nicht verblüfft ist, sollte man den Song noch einmal anhören, denn er ist wichtig.“

Tracklist YESTERWYNDE:

Yesterwynde An Ocean Of Strange Islands The Antikythera Mechanism The Day Of… Perfume Of The Timeless Sway The Children Of ‚Ata Something Whispered Follow Me Spider Silk Hiraeth The Weave Lanternlight

