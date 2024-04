Slipknot stellen neue Musik für das dieses Jahr anstehende 25. Jubiläum ihres Debütwerks in Aussicht. Dies ließ der Clown verlauten.

Bei Slipknot hat sich zuletzt durchaus einiges abgespielt. Nach dem Rauswurf von Drummer Jay Weinberg haben die Alternative-Metaller bereits mit seinem Nachfolger zu proben begonnen -- wilden Spekulationen zufolge soll es sich um Ex-Sepultura-Schlagzeuger Eloy Casagrande handeln. Darüber hinaus sind offenbar neue Masken in Arbeit. Überdies steht für Corey Taylor und Co. dieses Jahr das 25. Jubiläum ihres Band-betitelten Debütalbums an, wofür die Musiker einiges aushecken. Eifrig am Tüfteln Wie Perkussionist Shawn "Clown" Crahan nun in einem neuen Interview ausgeplaudert hat, werkeln Slipknot eifrig an diversen Ideen für den feierlichen Anlass. Dazu zählen unter anderem neue Musik sowie Konzerte. "Ich freue…