The Ghost Inside SEARCHING FOR SOLACE + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

METAL HAMMER spricht mit der kompletten Band The Ghost Inside über ihr bedeutendes sechstes Werk SEARCHING FOR SOLACE und den erhöhten Härtegrad.

Lange war die Zukunft der Metalcore-Formation nach dem Unfall ungewiss. Im Sommer 2019 kehrte die Band endlich zurück: Für eine einzige Nacht traten sie in ihrer Heimatstadt Los Angeles vor Tausenden von Fans auf und beendeten damit ihre vierjährige Pause. Nur kurze Zeit später, im Jahr 2020, veröffentlichten sie ihr Band-betiteltes Album – ihr erstes Release seit dem Unglück, das sich mit dem Unfalltag und der unmittelbaren Zeit…