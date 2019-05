‘Game Of Thrones’-Szene passt perfekt zu Metallicas ‘For Whom The Bell Tolls’

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

ACHTUNG, SPOILER-WARNUNG!

In der vorletzten Episode dieser Woche zur aktuellen achten Staffel von ‘Game Of Thrones’ hat Daenerys Targaryen in einem feurigen Höllensturm auf King’s Landing, die Stadt völlig zerstört. Dabei hatten die Glocken zuvor geläutet, um anzukündigen, dass die Stadt sich ergibt.

Allgemein erfuhr diese Szene von Fans wenig Begeisterung, da sich die eigentliche Sympathieträgerin der Serie damit kurz vor dem Finale zum Bösewicht gewandelt hat und Tausende Unschuldige töten ließ. Es wurde sogar eine Online-Petition gestartet, welche fordert, dass die aktuelle Staffel erneut gedreht wird.

Eine alternative Verfilmung bleibt vorerst nur Wunschgedanke. YouTuber Danny Peck hat sich jedoch eine musikalische Variation einfallen lassen mit einem überaus passenden Ergebnis. Dafür nutze er statt gewöhnlicher Filmmusik Metallicas ‘For Whom The Bell Tolls’ und wählte dabei lediglich den Anfangspunkt von Szene und Track aus. Erstaunlicherweise passt die Thrash-Hymne von 1984 mit der Szene mit dem flammenden Mord an unschuldigen Menschen bestens überein.

Ein Reddit-Benutzer mit dem Nutzernamen Brooooook hatte dieselbe Idee mit ‘Hells Bells’ von AC/DC. Das Ergebebnis könnt ihr hier sehen: