Was für Musikfans Festivals sind, das sind für Gamer große Spiele-Messen – oder so ähnlich. Ein Szenetreff sind sie jedenfalls, und in Deutschland steht an der Spitze natürlich die Gamescom. Für deren nächste Ausgabe können Interessierte ab sofort Tickets erwerben.

Wie immer findet die Gamescom 2023 auf dem Messegelände in Köln statt. Vom 23. bis zum 27. August wird es in der Domstadt heiß hergehen, was neue Releases, große Titel, Gaming-Fans und Cosplayer aller Art angeht. Der Vorverkauf startete bereits heute.

The moment you all have waited for! Our ticketshop for #gamescom2023 is now OPEN!

Get your tickets here: https://t.co/Sot3FWHgly pic.twitter.com/gzgGzq5BVa

— gamescom (@gamescom) April 25, 2023