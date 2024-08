Gamescom 2024: Das sind die Highlights der Messe

Foto: Gamescom. All rights reserved.

auch interessant

Wie jedes Jahr werden auf der Gamescom diverse Videospiele vorgestellt, die in spektakulären Ankündigungstrailern zu begutachten sind oder sich vor Ort anspielen lassen. METAL HAMMER liefert einen Überblick der Highlights.

Gamescom 2024: Das sind die Highlights

Empfehlung der Redaktion FromSoftware: Was kommt nach dem großen ‘Elden Ring’? Action-Rollenspiel Für FromSoftware ist ‘Elden Ring’ ein riesiger Erfolg, doch wie geht es nun weiter? Chef Hidetaka Miyazaki gibt einen Ausblick in die Zukunft. Vom 21. bis zum 25. August findet die Gamescom 2024 statt. Und obwohl es dieses Jahr an einem Vorzeige-Blockbuster-Titel wie ‘Cyberpunk 2077’ (2020) oder ‘Starfield’ (2023) fehlt, haben doch zumindest Fans von bereits etablierten Spieleserien reichlich Grund zum Jubeln, denn auf der Gamescom 2024 werden etliche Fortsetzungen präsentiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Mittelalter-Epos ‘Kingdom Come Deliverance 2’ (VÖ: 11. Februar 2025) geht in die nächste Runde. Zu sehen gab es ein 25-minütiges Gameplay-Video, das neue Spielszenen zeigt. Mit ‘Dying Light: The Beast’ (VÖ: 2025) wurde unterdessen ein weiterer Ableger der Zombie-Serie vorgestellt. Für Besitzer der Ultimate Edition von ‘Dying Light 2’ (2022) soll das Spiel kostenlos verfügbar sein.

Kingdom Come Deliverance 2 auf Amazon.de bestellen!

Empfehlung der Redaktion Preis für ‘Diablo 4’-DLC bei 100 Dollar? Action-Rollenspiel Blizzard strapaziert seit Jahren die Geldbeutel und Gemüter der Fans. Nun wurde bekannt, dass der DLC zu ‘Diablo 4’ bis zu 100 Dollar kosten könnte. Ebenso stellte Entwickler Gamebox Software mit ‘Borderlands 4’ (VÖ: 2025) einen neuen Teil der Hauptreihe des Comic-Ego-Shooters vor; ein erster Trailer gab allerdings noch keine detaillierten Einblicke. Die ‘Mafia’-Reihe bekommt mit ‘Mafia: The Old Country’ (VÖ: 2025) ebenfalls eine Fortsetzung, die im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts spielt, und ‘Civ Meier’s Civilization 7’ (VÖ: 6. Februar 2025) bringt für das beliebte Strategiespiel-Franchise einige frische Änderungen mit sich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bald erhältlich

Die ‘Diablo’-Klone ‘Pillars Of Eternity 2’ und ‘Titan Quest 2’ (VÖ: 2025) sind dort ebenfalls anspielbar, Blizzard Entertainment selbst präsentiert hingegen eine Erweiterung zu dem erfolgreichen ‘Diablo 4’ (2023) namens ‘Diablo 4 Vessel Of Hatred’ (VÖ: 8. Oktober 2024). Ebenfalls anspielbar sind die bald erscheinenden ‘Star Wars Outlaws’ (VÖ: 30. August 2024) und ‘Warhammer 40.000: Space Marine 2’ (VÖ: 9. September 2024); das voraussichtlich im November erscheinende ‘Assassin’s Creed Shadows’ (VÖ: 12. November 2024) ist in einer Kino-Präsentation zu sehen. Neben diesem Großaufgebot lassen sich zudem etliche Indie-Games begutachten. Wer nicht vor Ort ist, kann die gesamte Messe bequem von zu Hause aus im Livestream verfolgen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.