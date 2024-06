Release-Zeitraum für ‘Gothic’-Remake bekannt

Videospiele

Larian Studios hat ein neues Studio in Warschau eröffnet. Dies teilte das Entwickler-Team in einer Pressemitteilung und auf X mit. In der Ankündigung wurde erstmals bestätigt, dass die geheimen neuen Projekte des Studios zwei große Rollenspiele sind. Nach dem Erfolg von ‘Baldur’s Gate 3’ ist dies nicht überraschend, auch wenn früher Strategietitel von Larian entwickelt […]