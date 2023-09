Gaming-News KW39

Bassist Logan O’Connor und Gitarrist Tony Lee von MF Ruckus outen sich im Interview über ihre Gaming-Vorlieben als wahre Zocker-Rocker.

Das komplette Zocker-Interview mit Logan O'Connor & Tony Lee von MF Ruckus findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Euer Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für euch so besonders? Logan: ‘Resident Evil 2’. Als Kind ängstigte es mich zu Tode, doch ich liebte jede Sekunde davon. Vermutlich hat es auch meine Liebe zu Horrorfilmen bedingt. Tony: ‘Zelda’ und ‘Mario’ liegen gleichauf, beide haben mich mein Leben lang begleitet MH: Welches Genre bevorzugt ihr? Logan: Ich mag Rollenspiele und Shooter-Games.…