Gaming-News KW41

‘CoD Modern Warfare 3’: Seasons geleakt

Damit auch alle in Zukunft am Ball bleiben, wird der kommende Shooter aus dem Hause Activision nach dem Release am 3. November in regelmäßigen Abständen mit weiteren Inhalten gefüllt. Bald stehen 20 Jahre ‘Call Of Duty’ vor der Tür und die kommenden Seasons wollen sich an älteren Teilen und beliebten Maps und Waffen orientieren. Da wäre zum Beispiel das Karabiner-Gewehr Kar98 aus ‘WW2’ oder das Lasergewehr EM1 aus ‘Advanced Warfare’. Natürlich wird euch Activision die in der modernen Videospiel-Welt nicht wegzudenkenden Skins der sogenannten Operator für eine Spielfigur und eure Schießeisen anbieten – mal sehen, ob es so dreiste Ausmaße annimmt wie die absurd teuren Pferd-Skins in ‘Diablo 4’. Nun denn, Season 3 dreht sich laut einem Leak um ‘Advanced Warfare’ und Season 2 um den Zweiten Weltkrieg. Was in Season 1 passiert, bleibt bisher noch unklar. Spannend wird auch wieder, ob die neue Schießbude den Vorgänger schlagen kann. Übrigens: ‘Modern Warfare 3’ kann diesen Monat an zwei Wochenenden in einer offenen Beta ausprobiert werden. Hier gibt es mehr Infos.

Sony zeigt neue PS5-Modelle

Sony hat zwei neue PS5-Modelle präsentiert. Beide Modelle, also Disc- als auch das Digital Edition-Modell bekommen ein neues Design – und diese fallen kompakter aus. So sollen sie im Volumen um knapp 30% kleiner sein als ihre großen und älteren Geschwister, außerdem verlieren die Konsolen etwas an Gewicht. Die Disc-Version verliert 18% und die Digital-Version 24% an Masse. Beide Modelle erhalten zudem ein Speicherplatz-Update. Die interne SSD ist jetzt bei beiden Ausführungen 1 TB groß. Ein kleiner Dämpfer: Wer die neuen PS5-Modelle hinstellen will, braucht bekanntlich einen Standfuß. Dieser ist allerdings nur noch optional für 30 Euro kaufbar und nicht mehr wie vorher im Lieferumfang enthalten. Preise rauf, weniger Umfang, so geht Kapitalismus – super!

Die Fakten:

kompakteres Design

1 TB-SSD

optionales Laufwerk für Digital Edition

Preise: 550 Euro (Disc-Modell), 450 Euro (Digital-Modell)

Release: Markteinführung in den USA im November, weitere Märkte sollen in den Monaten darauf folgen. Ob die neuen Konsolen unter eurem Wehnachtsbaum liegen werden ist noch ungewiss.

Wie konnte das neue ‘Gollum’-Game so verhunzt werden?

Dieser Frage geht eine Dokumentation von den Rocket Beans bzw. Game Two (Nachfolger der von 2006-2014 auf MTV laufenden Gaming-Sendung Game One) auf den Grund. Die fast 40-minütige Reportage beleuchtet die Probleme in der Führungsetage bei Entwickler Daedalic. So soll es zu Crunch, unbezahlten Überstunden und schlechtem Benehmen seitens der Chefs gekommen sein. Dies resultierte dann in einem der wohl schlechtesten Lizenz-Umsetzungen aller Zeiten. Als ‘Gollum’ im Mai 2023 erschien, hagelte es an schlechten Kritiken – und diese halten sich bis heute. Auf dem verlässlichen Branchen-Barometer Metacritic kommt das Spiel auf einen unterirdischen Metascore von 34. In der Doku melden sich nun die Beteiligten des Projektes zu Wort und erzählen ihre Sicht der Dinge.

