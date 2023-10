Gaming-News KW42

Am 14. November kommt ‘Hogwarts Legacy’ nach mehreren Verschiebungen für die Nintendo Switch raus. Viele Fans machten sich aufgrund der technisch benachteiligten Hardware Sorge, dass diese Umsetzung nach all der Wartezeit eine Enttäuschung werden könnte. Nintendo hat jetzt erste Bilder der Switch-Version veröffentlicht und diese können wenigstens optisch schon überzeugen. Klar ist, dass die Switch in puncto Auflösung ein paar Abstriche machen muss, doch sollte das Spielgefühl wie auf den gelungenen Last-Gen-Versionen bleiben, besteht berechtigte Hoffnung, dass wir uns auch unterwegs in die ‘Wizard World’ stürzen können. Aber seht selbst:

Keine exklusiven Inhalte für ‘Call Of Duty’ auf der Xbox

Nachdem Microsoft diese Woche nun doch Activision Blizzard geschluckt hat, bestand große Unsicherheit, wie es mit der Shooter-Marke des milliardenschweren Publishers weitergehen soll. Wird nun alles exklusiv auf der hauseigenen Xbox rauskommen? Xbox-Chef Phil Spencer gibt nun jedoch Entwarnung: „Ich möchte, dass ihr PlayStation- und zukünftig auch Nintendo-Spieler euch zu 100 Prozent als Teil der Community fühlt. Außerdem möchte ich nicht, dass ihr das Gefühl habt, Inhalte, Skins oder Timings zu verpassen. Das ist nicht das Ziel, sondern Gleichheit auf allen Plattformen.“ Wie es mit anderen Marken in der Zukunft verläuft, steht noch in den Sternen. Ab 2024 kommen die Activision-Spiele in den Xbox-Gamepass.

‘Medieval Dynasty’ bekommt noch dieses Jahr einen Multiplayer

Dezember: Kalt, dunkel und verschneit. Na ja, streicht das letzte im Jahr 2023. Aber zumindest eine exzellente Zeit, sich in romantisierte, mittelalterliche Zeiten zu flüchten. Für den letzten Monat des Jahres könnt ihr schon mal den Kamin anfeuern und den Kumpanen Bescheid geben, denn ‘Medieval Dynasty’ bekommt einen lang gewünschten Koop-Modus. Allerdings erscheint der Patch mit dem Update erst mal nur auf Steam, Current-Gen-Konsolen und andere PC-Systeme müssen bis zum ersten Quartal 2024 warten.

