Wichtige Augenoperation Butcher Babies Co-Sängerin Carla Harvey wird aufgrund einer notwendigen Augenoperation am linken Auge nicht an der anstehenden Europatournee der Band mit Fear Factory und Ignea teilnehmen können. Harvey teilte die Nachricht über ihre Tour-Abwesenheit in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal. Die 47-jährige Sängerin, die Butcher Babies im Jahr 2010 zusammen mit der zweiten Sängerin Heidi Shepherd gegründet hat, veröffentlichte ein Foto von sich bei einer Aufführung mit ihren Band-Kollegen und schrieb dazu folgenden Text: „Hier ist ein Bild von einem Mädchen an ihrem glücklichen Ort; leider werde ich nicht an diesem glücklichen Ort während der anstehenden Butcher Babies-Europatournee…