Das Gary Holt ein viel beschäftigter Mann ist, ist kein Geheimnis. Dennoch bestätigte dies die Gitarrenlegende nun ein weiteres Mal – und zwar bei einem Gitarren-Workshop in Kalifornien. Holt, der seit den frühen 1980ern eine wichtige Rolle bei Exodus einnimmt und nach dem Tod von Jeff Hanneman auch bei Slayer eine bedeutende Position innehat, teilte den Zuhörern mit, dass er zwar die Idee eines Soloalbums mit verschiedenen befreundeten Musikern und Sängern großartig findet, aber einfach keine Zeit dafür hat.

Gary Holt gibt alles für Exodus

„Schon seit Jahren denke ich darüber nach, ein Soloalbum zu machen, auf dem verschiedene Freunde mitspielen und unterschiedliche Sänger auftreten und so weiter. Vielleicht irgendwann. Aber ich gebe alles für Exodus, und das habe ich schon immer getan. Und wenn der Rest der Band herumsitzt und nichts tut – auch wenn ich sie von Herzen liebe, die faulen Säcke –, dann schreibe ich neue Musik oder widme mich anderen Dingen.

Aber das ist in Ordnung; das ist meine Rolle. Daher bleibt einfach keine Zeit für so etwas. Selbst wenn ich mal Zeit hätte… Wie gerade jetzt, da die Europa-Tour von Exodus abgesagt wurde, war ich zu Hause und hatte nichts zu tun. Aber ich muss ein neues Exodus-Album machen, daher habe ich daran gearbeitet, neben ein paar Hausverbesserungs-Sachen und so.“

Biografie am Horizont

Neben der Arbeit an neuer Musik für Exodus gab Holt dafür auch kürzlich über Soziale Medien bekannt, dass er an einer Autobiografie mit dem Titel ‘A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way’ arbeitet. In seinem Post formulierte er seine Gefühle gegenüber dem Projekt folgendermaßen:

„Ich bin total aufgeregt! Die Ankündigung ist heute in Literaturkreisen veröffentlicht worden, daher teile ich sie mit meinem eigenen Kreis! Das Buch über mein Leben ist in Arbeit – von den Anfängen mit Exodus und der Ära des Thrash Metal über die von Drogen beeinflusste schwierige Zeit bis hin zu den unerwarteten und tragischen Umständen, die mich zu Slayer geführt haben. Aber auch von dem Comeback mit Exodus bis hin zur Chart-Platzierung auf #20 der Billboard Haupt-Charts. Es wird ohne Zurückhaltung von allen Höhen und Tiefen erzählt!“

Hoffentlich entspannt sich Gary Holts Terminkalender in Zukunft ein wenig, aber bis dahin können wir uns auf mehr Musik von Exodus und spannendes Lesematerial freuen.

