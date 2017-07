Gary Meskil: Schwer verletzt nach Raubüberfall

Foto: Peter Kupfer. All rights reserved.

Pro-Pain, With Full Force 2015

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde Pro-Pain-Sänger Gary Meskil in Brüssel Opfer eines Raubüberfalls und versuchten Mordes. Einem veröffentlichten Statement seiner Band zufolge wurde Meskil sein Geld, Ausweis und seine Kreditkarten gestohlen. Danach sei mit einem Eispickel auf seinen Kopf eingeschlagen worden. Es soll sich um eine Bande von mehreren Personen gehandelt haben.

Die Täter seien mittlerweile von der Polizei festgenommen, mehrere Waffen wurden konfisziert und die Personalien aufgenommen. Meskil wurde kurz nach dem Vofall in die Notaufnahme gebracht, er erlitt ein Schädeltrauma, verschiedene Frakturen an Kopf und Kiefer und massiven Blutverlust.

Auf dem Weg der Besserung

Mittlerweile ist Meskil in stabilem Zustand und auf dem Weg der Erholung, doch er wird noch eine Weile in Behandlung bleiben müssen. Er hat inzwischen das Krankenhaus verlassen und hält sich derzeit bei einem Freund in Belgien auf, muss jedoch immer noch starke Schmerzmittel zu sich nehmen.

Die geplanten Konzerte im belgischen Roeselare (07.07.) und in Osnabrück (08.07.) mussten aus diesem Grund abgesagt werden. Ob und wie die Tour ab 13.07. weiterläuft, beibt abzuwarten. Die Band hält euch auf ihrer Facebook-Seite auf dem Laufenden!

Gute Besserung, Gary!