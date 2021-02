Gemeinsames Projekt von Mitgliedern von Saxon, Testament, Sabaton u.a.

Die andauernde Pandemie hält Musiker nach wie vor von ihren Tourneen und Konzerten ab. Derweil arbeiten viele Künstler an neuer Musik oder neuen Projekten. Spin The Wheel ist ein solches Projekt. Es wurde jedoch nicht von den Musikern selbst, sondern vom Videospiel-Hersteller Metal Reels ins Leben gerufen.

Zusammengetan haben sich für Spin The Wheel Biff Byford (Saxon) am Mikrofon, Eric Peterson (Testament) sowie Jay Jay French (Twisted Sister) an der Gitarre, Hannes Van Dahl (Sabaton) am Schlagzeug und Cecilia Nappo (Black Mamba) am Bass.

Wie sich das Ganze anhört, zeigt ein gemeinsamer Song, der ebenfalls den Namen ‘Spin The Wheel’ trägt. Metal Reels kündigte zudem eine Vinyl-Veröfffentlichung mit insgesamt drei Liedern an.