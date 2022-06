Im Rahmen der aktuell stattfindenden Abschiedstournee von Kiss, der „End Of The Road“-Tour, wurde die ikonische Hard Rock-Gruppe bei ihrer ersten Etappe von der australischen Fernsehreporterin Sarah Abo begleitet, um für die Show ‘60 Minutes’ Ein- und Tiefblicke hinter den Kulissen des Band-Geschehens einzufangen. In einem Teil des Berichts ist Kiss-Sänger und -Bassist Gene Simmons dabei zu sehen, wie er sich vor einem kürzlich abgehaltenen Konzert vom einfachen Musiker zu der Kultfigur verwandelt, die er der feiernden Meute seit knapp 50 Jahren präsentiert.

In einem Interview mit The Press-Enterprise aus dem Jahre 2016 sagte Simmons, dass er jeden Abend satte zwei Stunden allein mit seiner Make-Up-Herrichtung verbringen würde. Nachdem er sein gesamtes Gesicht mit einer, wie er es nennt, „weißen Clownsgrundierung“ einreibt, kommt der schwarze Eyeliner zum Einsatz, der die „dämonische“ Maskierung komplettiert. Mit einem Pinsel füllt er die schwarze Farbe um die Augen, den Witwenscheitel und den Mund auf. Später fixiert er sein malerisches Werk mit einem Puder.

Empfehlung der Redaktion Kiss: neue Backing-Track-Vorwürfe nach Panne in Antwerpen Hard Rock Nach dem Kiss-Konzert am 6.6. in Antwerpen werden nun erneut Backing-Track-Vorwürfe gegen Paul Stanley und Co. laut. Simmons betonte die Schwierigkeit, beide Gesichtsseiten gleich aussehen zu lassen und dass der Schminkprozess viel Geduld und Konzentration fordern würde. Hingegen der Vermutung, die Kiss-Mitglieder würden ihr Make-Up mithilfe von Schablonen auftragen, erklärte er, dass alles hand- und selbstgemacht wäre.

Seht den Ausschnitt der brandaktuellen Kiss-Dokumentation unten. ’60 Minutes’ schreiben: „Sobald die Kriegsbemalung aufgetragen ist, kommen die Alter Egos von Gene Simmons und Paul Stanley zum Vorschein.“

As soon as the war paint goes on, @genesimmons and @PaulStanleyLive’s alter egos come out. Even though they’re now in their 70s, they’re still something to behold up close. #60Mins pic.twitter.com/TXfSF756jc

— 60 Minutes Australia (@60Mins) June 12, 2022