Gene Simmons stürzt bei Kiss-Konzert fast von der Bühne

Während des Eröffnungs-Songs des Kiss-Konzerts am 09. Oktober 2021 in Tampa, Florida wurde es wackelig für Gene Simmons. Als der Opener ‘Detroit Rock City’ anlief, wurden die Band-Mitglieder mit hydraulischen Plattformen auf die Bühne herabgelassen. Und das in klassischer Kiss-Manier: in silber- und kristallbesetzten Gewändern und mit der ikonischen Gesichtsbemalung. Als die Podeste, auf denen Simmons, Stanley und Thayer standen, auf die Bühne herunterfuhren, kippte Simmons‘ Plattform plötzlich zur Seite und brachte ihn fast aus dem Gleichgewicht. Glücklicherweise wurde sein Podest schließlich so tief hinabgesenkt, dass er es ohne gefährliche Zwischenfälle verlassen konnte.

Für Simmons sind Pannen bei Kiss-Konzerten keine Seltenheit. Im Jahr 2016 stürzte der Bassist und Sänger, nachdem Kanonen einen Konfettisturm in die Luft schossen. Der Vorfall ereignete sich während des Schluss-Songs ‘Rock And Roll All Nite’.

Empfehlung der Redaktion Kiss-Manager: Finales Konzert findet Ende 2022 statt Hard Rock Laut dem Manager von Kiss peilen Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer an, Ende nächsten Jahres ihre letzte Show zu bestreiten. In einem diesjährigen Interview mit Parade erzählte Simmons jedoch, dass keines der Kiss-Mitglieder jemals ernsthaft bei einem Auftritt verletzt wurde. „Ace Frehley erlebte in Lakeland, Florida mal den Stromschlag seines Lebens. Der hat ihn fast umgehauen“, erwähnte er trotzdem. „Damals waren alle Gitarren mit langen Drähten an die Verstärker angeschlossen und wenn man nicht richtig geerdet war und ein Metallgeländer am Rand berührte, was bei ihm der Fall war, bekam man einen ordentlichen Schlag.“

Simmons hofft trotz potenzieller Gefahr auf mindestens 200 weitere Shows mit Kiss, bevor die Band endgültig aufhört.