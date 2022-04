Bei einem kürzlichen Konzert von Cannibal Corpse sind Fans ausfällig in Richtung von Chris Barnes, dem einstigen Frontmann der Gruppe, geworden.

Aufmerksame Beobachter der Metal-Szene dürften mitbekommen haben, dass sich Six Feet Under-Frontmann Chris Barnes vor Kurzem über den Zustand des Death Metal aufgeregt hat. Und zwar, nachdem er sich eine Gesprächsrunde mit unter anderem Cannibal Corpse-Sänger George "Corpsegrinder" Fisher angeschaut hatte. Corpsegrinder widersprach daraufhin Barnes; er finde, der aktuelle Death Metal sei in einer guten Verfassung. Ich war's nicht... Nun ist die nächste Eskalationsstufe in dieser Sache eingetreten: Bei einer kürzlichen Show von Cannibal Corpse hat eine Gruppe von Fans angefangen, gegen Chris Barnes zu stänkern. Konkret skandierten die Corpse-Anhänger "F*** Chris Barnes!", wie laut und deutlich in einem Video…