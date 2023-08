Ghost: Forge hat ersten Song „fast als Witz“ komponiert

auch interessant

Ghost sind mittlerweile einer der spektakulärsten Liveacts der Metal-Szene und haben sogar bereits einen Grammy auf ihrem Haben-Konto. Doch bevor Tobias Forge mit seiner Band Erfolge feierte, betrieb er die Gruppe nicht so ernsthaft. Wie der Schwede in einem Interview mit dem britischen Metal Hammer verrät, schrieb er den ersten Song für die Formation überhaupt als eine Art witziges Experiment.

Aller Anfang war spontan

„Ghost begann mit dem Lied ‘Stand By Him’, das letztendlich auf unseren ersten Album erschienen ist“, erinnert sich Forge. „Ich habe es spontan im Jahr 2006 geschrieben — als Experiment, fast als einen Witz, wenn man so will. Als ich es zum ersten Mal aufgenommen habe, hatte ich keine Ausrüstung zu Hause, musste es also bei einem Freund machen. Wir haben ein sehr raues Demo eingespielt. Er sagte, es sei großartig. Er war mit mir zusammen in Subvision, Repugnant und Crashdïet, doch wir hatten aufgehört, zusammen zu musizieren.

Damals fragte er: ‚Können wir eine neue Band gründen?‘ Und ich meinte: ‚Dieser Song ist das Einzige, was ich habe. Wenn mir zwei weitere Stücke einfallen, und es dabei ein Muster gibt, dann natürlich. Doch sie mussten verspielt und spontan sein — und sie waren es dann auch tatsächlich.“ Ghost haben 2009 ihr erstes Demo auf Kassette veröffentlicht. Darauf enthalten waren die Tracks ‘Prime Mover’, ‘Death Knell’ und ‘Ritual’. 2010 folgte eine 7″-Vinyl-Single mit ‘Elizabeth’ und ‘Death Knell’. ‘Stand By Him’ war dann erstmals auf dem Debütalbum OPUS EPONYMOUS zu hören.

OPUS EPONYMOUS BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.