Ghost: Neue Webisode zur Tour mit Metallica

Eine geballte Ladung Death und Black Metal kommt auf uns zu. Tribulation, Gaahl's Wyrd und Uada werden im Februar und März einige Europa-Konzerte spielen. METAL HAMMER präsentiert.

Zur Zeit sind die schwedischen Death Metaller Tribulation noch zusammen mit Pallbearer in den USA unterwegs. Für Anfang des kommenden Jahres hat die Band nun auch einige Konzerte in Europa angekündigt. Mit dabei ist zum einen das aktuelle Album DOWN BELOW, welches die Band im Januar 2018 veröffentlichte. Zum anderen werden Tribulation von der norwegischen um Frontmann Gaahl entstandenen Black Metal-Band Gaahl's Wyrd und dem US-amerikanischen Trupp Uada begleitet werden. https://www.youtube.com/watch?v=elD85SeiA2o METAL HAMMER präsentiert: TRIBULATION + GAAHL’S WYRD + UADA 21.02. Hamburg, Kronensaal 22.02. Essen, Turock 28.02. München, Backstage 01.03. CH-Winterthur, Gaswerk 02.03. A-Wien, Viper Room 07.03. Berlin, Bi Nuu…