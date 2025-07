Ghost: Tobias Forge sieht Zukunft für Rock-Musik

Viele, vor allem ältere Musik-Fans, sind der Meinung, dass der Rock’n’Roll mit Größen wie Black Sabbath, Led Zeppelin oder Queen am aussterben ist. Ghost-Sänger Tobias Forge stimmt dem ganz und gar nicht zu, und äußert in einem kürzlich geführten Interview mit Consequence klar seine Sicht der Dinge.

Alt und veraltet

Der Frontmann erklärt: „Ich glaube Gene Simmons hat es am meisten gesagt, aber viele stimmen ihm zu und behaupten, Rock’n’Roll sei tot, und dass es keine neuen Headliner geben wird. Ich verstehe, dass es momentan alles ein wenig karg wirkt aber ich glaube trotzdem, dass während Bands wie Kiss leider nach und nach verschwinden, es immer neue Bands geben wird.“

Forge bezieht sich auf eine neue Generation an Bands: „Es gibt ein paar Beispiele an jungen Bands, die es viel schneller zu etwas gebracht haben, als wir. Ich glaube, dass es ab den Zweitausendern ein seltsames Zeitenphänomen gab, wo alles alte irgendwie auch veraltet wirkte, und alles, was danach kam, wird noch immer als neu bezeichnet. Besonders von Leuten, die um die Zeit zwischen 20 und 60 Jahre alt waren. Ich glaube, das ist so eine Altersgeschichte.“

Frisch gebacken, heiß diskutiert

Der 44-Jährige erklärt anhand von Ghost, was er meint: „Wenn du einige unserer jüngeren Fans fragst, die vielleicht 15 Jahre alt sind, und in Betracht ziehst, dass unsere Band 15 Jahre alt ist, glaubst du, dass wir für sie eine neu Band sind? Sicher nicht. Und so soll es auch sein. Sie haben Recht darin, dass wir eine alte, etablierte Band sind. Wenn unser erstes Album 1980 erschienen wäre und wir jetzt 1995 hätten, würden wir in jedem Fall als alte Band gelten.“

Als Beispiele für junge Bands, die es heutzutage in der Szene zu etwas bringen, nennt der Sänger die am kontroversesten diskutierten Bands, die es im Rock momentan so gibt: „Sleep Token, Måneskin oder Greta Van Fleet sind alles neue Bands, die meiner Meinung nach beweisen, dass es möglich ist, Dinge zu erreichen. Du kannst theoretisch morgen eine Band gründen und innerhalb von ein paar Jahren als große Band gelten. Das funktioniert, glaube ich, wenn man etwas erschaffen möchte.“

