„If there’s something strange in your neighborhood …“: Wenige Film-Songs sind solche Ohrwürmer wie das Titellied von ‘Ghostbusters – Die Geisterjäger’ (1984). Die Melodie von Ray Parker Jr. stürmte international die Charts, gewann einen Grammy und auch fast 40 Jahre später kennen die meisten den Text. Ähnlich steht es mit den Geisterjägern selbst, deren Geschichte damit untermalt wurde. Im teilweise der Netflix-Serie ‘Stranger Things’ geschuldeten Achtziger-Revival fahren die Ghostbusters gut. Das wurde nun mit einem Videospiel gekrönt.

Seit gestern ist 'Ghostbusters: Spirits Unleashed' spielbar. Zum Release gab es von Entwickler und Publisher Illfonic einen neuen Launch-Trailer für das Actionspiel. Außerdem gibt es neue professionelle Gameplay-Aufnahmen.



Im Zentrum stehen dabei natürlich die Ghostbusters. Spieler können sich ihren eigenen Geisterjäger erstellen, allerdings gibt es Referenzen an den Film und seine Nachfolger. So treten Ray Stantz und Winston Zeddemore im Game auf, gesprochen von ihren Schauspielern Dan Aykroyd und Ernie Hudson. Wer kein Ghostbuster sein will, kann in dem 4-gegen-1-Konzept auch auf die Gegenseite zurückgreifen: Den Geist. Letzterer ist in dritter Person steuerbar, für die Ghostbusters ist ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ an Egoshooter angelehnt. Ziel ist es, den Geist einzufangen oder den Schaden zu beheben, den dieser angerichtet hat – oder eben als Gespenst so viel Chaos wie möglich anzurichten.

‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’: Detaillierte Geisterjagd

Spielern stehen dabei aus den Filmen bekannte Mittel zur Verfügung. Die Geisterjäger verfügen so natürlich über Protonenpacks und PKE-Meter. Die Geister hingegen können von Gegenständen Besitz ergreifen oder Schleim spucken – insgesamt gibt es fünf verschiedene Gegenspieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten. In der Optik der Umgebung ist das Spiel auch an den Zeichentrick-Ableger ‘The Real Ghostbusters’ (1986–1991) angelehnt.

‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ ist für PC, Playstation und Xbox erhältlich. Crossplay ist möglich, außerdem gibt es Spielmodi gegen KI.

