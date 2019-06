„Ghostbusters: The Video Game“ erhält noch in diesem Jahr ein Remaster

Foto: COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.. All rights reserved.

Fans der beiden „Ghostbusters“-Filme aus den 1980er Jahren haben jahrelang nach einer Fortsetzung geschrien, doch als dann im Jahr 2016 „Ghostbusters“ als Semi-Reboot ins Kino kam, war es nicht das, was Fans wollten. Doch dabei gab es schon 2009 eine mehr als würdige Fortführung der beiden Filmklassiker. Und zwar in Form eines Videospiels für Konsolen und PC. Das Drehbuch zum Game stammt aus der Feder von Dan Aykroyd und Harold Ramis. Doch nicht nur das, alle Original-Ghostbuster aus den Filmen tauchen auch im Spiel auf und Bill Murry, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson liehen ihren Alter Egos auch ihre Stimmen.

Weiterlesen SEGA Mega Drive Mini erscheint mit 40 Spielen im Spätsommer 2019 Noch in diesem Jahr wird SEGA eine geschrumpfte Neuauflage der 16-Bit-Konsole Mega Drive veröffentlichen. Das Spiel war ein Hit und wer noch nie in den Genuss kam, es zu zocken, wird noch in diesem Jahr die Gelegenheit dazu bekommen. Denn zehn Jahre nach seinem Debüt wird „Ghostbusters: The Video Game“ in einer Remastered-Fassung neu aufgelegt. Spieler können sich schon jetzt auf eine verbesserte Grafik in 4K-Auflösung mit besseren Texturen und Lichteffekten freuen. Doch nicht nur das: Auch die Original-Videodateien wurden auf einer Festplatte in einem Lager gefunden und konnten somit ebenfalls restauriert werden.

Wer das Spiel damals nicht gezockt hat, hier kurz die Handlung:

„Ghostbusters: The Video Game“ spielt nach dem zweiten Film und ihr seid ein neuer Geisterjäger-Lehrling, der an der Seite von Peter Venkman, Raymond Stantz & Co. brenzlige Abenteuer überstehen muss. Es gibt im Spiel neue Waffen und auch ein Wiedersehen mit Slimer und dem „Stay Puft“-Marhmallow-Mann.

„Ghostbusters: The Video Game Remastered“ erscheint 2019

Entwicklerstudio Saber Interactive („TimeShift“, „World War Z“) zeichnet sich für das Remaster verantwortlich und es wird auf folgenden Plattformen veröffentlicht:

PlayStation 4

Xbox One

Nintendo Switch

PC (via Epic Games Store)

Auch ist schon bekannt, dass es noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das konkrete Veröffentlichungsdatum sowie weitere Details sollen im Laufe der nächsten Wochen und Monate preisgegeben werden. In der Zwischenzeit gibt es hier schon mal einen Ankündigungstrailer zum Spiel: