Gestorbene Helden: Die Toten 2025

Januar

Mit Manfred Schütz ist der Gründer des Musikvertriebs und Labels SPV sowie der Plattenfirma MIG Music am 3. Januar aus dem Leben geschieden. Wie das Team von MIG Music mitteilt, litt der Geschäftsmann schon seit längerer Zeit an einer schweren Krankheit. Er wurde 74 Jahre alt.

Unleashed-Gründungsmitglied und Gitarrist Fredrik Lindgren ist am 5. Januar im Alter von nur 53 Jahren verstorben.

Einer der Wegbereiter des Heavy Metal in Skandinavien ist gestorben. Am am 07.01. wurde bekanntgegeben, dass Ragne Wahlquist nicht mehr lebt. Seine Band Heavy Load gilt als erste schwedische Metal-Formation und erste Viking Metal-Band überhaupt. Der Musiker wurde 69 Jahre alt.

Aaron Rossi (Ex-Ministry, Ex-Prong) ist am 27. Januar im Alter von nur 44 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Februar

Ein ehemaliges Mitglied der Progressive Rock-Legenden King Crimson lebt nicht mehr. Jamie Muir, der frühere Schlagzeuger der britischen Formation, ist am 17.02. verstorben. Er wurde 82 Jahre alt.

Annihilator trauern um ein ehemaliges Band-Mitglied. Die kanadischen Thrash-Metaller musste am 25.02. von ihrem früheren Sänger Coburn Pharr Abschied nehmen. Der Musiker wurde 62 Jahre alt.

New York Dolls-Ikone David Johansen ist von uns gegangen. Der Mitbegründer der legendären Punk-Gruppe litt an Krebs im Endstadium und schlief am Freitag, den 28. Februar in seinem Zuhause auf Staten Island für immer ein. Er wurde 75 Jahre alt.

März

Brian James, Gründungsgitarrist von The Damned, ist aus dem Leben geschieden. Der Brite starb friedlich am Donnerstag, den 6. März im Beisein seiner Ehefrau Minna, seines Sohns Charlie sowie seiner Schwiegertochter Alicica. Er wurde 70 Jahre alt.

Der frühere Schlagzeuger der Gruppe, Les Binks, lebt nicht mehr. Er starb am 15. März im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in London.

April

Brian Montana, der ursprüngliche Gitarrist der Death Metal-Pioniere Possessed, wurde in San Francisco von der Polizei erschossen, nachdem ein Streit mit einem Nachbarn zu einer langwierigen und gewaltsamen Schießerei eskaliert war. Zugetragen hat sich das Ganze am frühen Abend des 28. April.

Mai

Dropout Kings verabschiedeten sich auf Facebook von ihrem 32-Jährigen Band-Gründer und -Frontmann Adam Ramey, der am Montag, den 19. Mai verstarb.

In den frühen Morgenstunden des 22. Mai stürzte eine Cessna 550 nahe des Montgomery-Gibbs Executive Airport, San Diego ab. Alle Insassen des Privat-Jets starben. Unter ihnen war der 39-Jährige Daniel Williams, der bis 2016 bei The Devil Wears Prada trommelte. Auch Musik-Manager Dave Shapiro zählt zu den Todesopfern.

Der renommierte Rock-Musiker und -Gitarrist Rick Derringer verstarb am Montag, den 26. Mai im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Ormond Beach, Florida.

Juni

Die US-Steel Metal-Veteranen Agent Steel trauern um ein ehemaliges Mitglied. Chuck Profus, der von 1983 bis 1988 sowie noch einmal von 1998 bis 2002 hinter der Schießbude bei der Gruppe aus Los Angeles saß, weilt seit dem 6. Juni nicht mehr unter den Lebenden.

Mick Ralphs (Ex-Bad Company) ist am 23. Juni mit 81 Jahren verstorben.

Juli

Kevin Riddles, der Angel Witch (damals noch Lucifer) 1977 mitgründete, ist am 4. Juli an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Monster Magnet-Original-Drummer Tim Cronin ist am 8. Juli im Alter von 63 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben.

Matt Keil, Ex-Bassist von Comeback Kid, ist am 12. Juli an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben.

Die Metal-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie am 22. Juli.

Iron Maiden-Originalsänger Paul Mario Day ist gestorben. In den letzten Jahren war es sehr ruhig um den Sänger, da er an Krebs erkrankt war. Am 29. Juli hat Paul Mario Day den Kampf gegen den Krebs verloren. Er wurde 69 Jahre alt.

August

Der langjährige Mastodon-Gitarrist Brent Hinds ist am 20.08. bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Frontmann der schwedischen Black Metal-Formation Sacramentum, Nisse Karlén, weilt nicht mehr unter uns. Seine Band-Kollegen posteten eine Mitteilung auf ihren Sozialen Kanälen. Dort heißt es, dass der Sänger infolge eines langen Kampfs mit seiner psychischen Gesundheit am 25.08. diese Welt verlassen hat.

Jürgen Bartsch, seines Zeichens Gründer, Bassist und Mastermind von Bethlehem, verstarb am 27. August nach schwerer Krankheit, wie Band-Kollegin und Sängerin Yvonne „Onielar“ Wilczynska in den Sozialen Medien mitteilte.

Guido Richter aka Atomic Steif, der ehemalige Trommler von Sodom, ist am 31. August gestorben. Er wurde 57 Jahre alt.

September

Baroness-Original-Drummer Allen Blickle hat im September das Zeitliche gesegnet. Der Schlagzeuger wurde lediglich 42 Jahre alt.

Tomas Lindberg ist am 16. September gestorben. Er wurde lediglich 52 Jahre alt. Lindberg litt an einem adenoid-zystischen Karzinom, einer seltenen Krebsform, die sich bei ihm im Gaumen und in der Speicheldrüse breitgemacht hatte.

Oktober

Ian Watkins, bekannt als ehemaliger Sänger der Post Hardcore-Formation Lostprophets, wurde im Gefängnis angegriffen und ist am 11.10. an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Ace Frehley (aka The Spaceman aka Space Ace) lebt nicht mehr. Der frühere Kiss-Gitarrist ist am 16.10. im Alter von 74 Jahren gestorben.

Wie die Nu Metal-Formation Limp Bizkit mitteilte, ist ihr Bassist Sam Rivers am 18.10. verstorben — und zwar im Alter von lediglich 48 Jahren.

Am 24. Oktober meldete sich Unruly Child-Schlagzeuger Jay Schellen mit schlechten Nachrichten auf Facebook: Unruly Child- und Ex-King Kobra-Sängerin Marcie Free ist tot. Die Sängerin wurde 71 Jahre alt.

Wie Illdisposed bekanntgaben, ist ihr früherer Gitarrist Rasmus „Hække“ Henriksen am 26.10. im Alter von 47 Jahren verstorben.

November

Die britischen Heavy-Metaller Savage trauern um ihren Begründer, Bassisten und Sänger Chris Bradley. Dawson und seine Band-Kollgen gaben am 11.11. in den Sozialen Netzwerken das Ableben ihres Frontmanns bekannt.

Dezember

Der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden.

Mick Abrahams, Mitgründer von Jethro Tull, ist am 19. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben.

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.