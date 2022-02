God Of War – Ragnarök: Das Spiel soll definitiv 2022 erscheinen

‘God Of War: Ragnarök’ sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr erscheinen. Wie so viele andere Titel wurde das Rollenspiel-Epos um Kratos und dessen Sohn Atreus aber von einer Welle an Veröffentlichungsverschiebungen erfasst. Nicht wenige Fans der Videospielreihe machten sich Sorgen, dass der anstehende Ableger sogar erst 2023 erscheinen könnte. Zu Unrecht wie sich nun herausstellte, denn ein Insider weiß die herrschende Befürchtung zu entkräften. Wie der Branchen-Insider und Journalist Jason Schreier auf reddit klarstellte, werde es zu keiner weiteren Verschiebung kommen. Ein Nutzer des Forums stellte die Frage, ob eine weitere Verzögerung des Releases realistisch erscheine. Diese Befürchtung wies Schreier mit einem knappen „Nope“ zurück.

Der Grund für die einstige Verschiebung von ‘God Of War: Ragnarök’ ist seit Längerem bekannt. Die englischsprachige Synchronstimme von Serienprotagonist Kratos, Christopher Judge, musste sich in der Vergangenheit einer Reihe von Operationen unterziehen. Dies gab der Schauspieler via Twitter bekannt. Lange Zeit fiel er deshalb für die Arbeiten an dem Titel aus – und konnte dem einstigen Kriegsgott vorerst nicht seine Stimme leihen.

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

