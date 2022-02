Dead By Daylight: Neues Kapitel steht in den Startlöchern

Wieder tut sich Techland mit umfangreichen Versprechen bezüglich ‘Dying Light 2’ hervor. Jetzt kündigt der Entwickler einen jahrelangen Inhaltsnachschub an.

Und wieder gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Techland: Nach der ominösen Meldung, die Spieler würden etwa fünfhundert Spielstunden benötigen, um jede Ecke von ‘Dying Light 2’ zu erkunden, legt der Entwickler nun nach und kündigt einen umfangreichen Inhaltsnachschub über die kommenden fünf Jahre hinweg an.  Via Twitter verkündete Techland, das kommende Zombieabenteuer für ganze fünf Jahre nach dem Release mit neuen Inhalten füttern zu wollen. Konkret heißt es dazu: "Wir garantieren, die Welt von ‘Dying Light 2: Stay Human’ nach dem Start für mindestens fünf Jahre mit neuen Geschichten, Orten, Ingame-Events und all den spaßigen Sachen, die ihr…