Evil Dead – The Game: Videospielableger ab Mai erhältlich

Im Mai haben Horror-Fans wieder allen Grund zum Gruseln. Mit ‘Evil Dead – The Game’ bekommt das bekannte Franchise einen Videospielableger! Ähnlich wie in ‘Friday the 13th – The Game’ könnt ihr dabei selbst entscheiden, ob ihr euch auf die Seite der Überlebenden oder des feindlichen Dämonen und der Untoten schlagt (PlayStationBlog berichtete).

Als Spieler geht es wahlweise im Koop-Modus zusammen mit Freunden oder allein – begleitet von computergesteuerten Mitstreitern – um das nackte Überleben. Eure Aufgabe ist es, euch mit Waffen und diversen anderen Hilfsmitteln gegen die Untoten zur Wehr zu setzen. Entscheidet ihr euch hingegen für die Seite des bösen Dämonen, dann liegt es an euch, den Überlebenden einen Strich durch die Rechnung zu machen und diese auszuschalten. Als kleines Highlight für Serienfans treten zudem etliche bekannte Charaktere aus dem ‘Evil Dead’-Universum auf. Mit von der Partie sind beispielsweise Figuren wie Ash Williams, Kelly Maxwell und Pablo Simon Bolivar. Die Charaktere sind allesamt von Entwickler Saber Interactive in Anlehnung an die Filme und Serien entsprechend in Szene gesetzt. Horror-Fans werden also wohl definitiv gefallen an der Aufmachung finden.

Saber Interactive entwickelte das Ganze in enger Zusammenarbeit mit Sam Raimi (Regisseur von ‘Tanz der Teufel’), Bruce Campbell (Hauptdarsteller in ‘Tanz der Teufel’) sowie den Studios hinter dem ‘Evil Dead’-Franchise. Den Spielern soll somit ein möglichst originalgetreues Abbild des Franchises geboten werden. Erscheinen soll das Spiel am 13. Mai 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch.