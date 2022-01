Horizon Forbidden West: Voraussichtliche Spieldauer bekannt?

auch interessant

Der Vorgänger ‘Horizon Zero Dawn’ konnte absolut problemlos eine ganze Menge Lebenszeit verschlucken, bevor endlich die langersehnten Credits den Bildschirm runterscrollten. Entsprechend groß war die Welt, die es zu erkunden galt. Und genauso vielzählig waren die verschiedenen Maschinenwesen, die sich auf dem Weg durch den üppigen Spielumfang bezwingen ließen. Kein Wunder also, dass die Erwartung an den Nachfolger des postapokalyptischen Open World-Titels – ‘Horizon Forbidden West’- ähnlich hoch sind. Und wie jetzt offenbar durchsickerte (siehe HowLongToBeat), könnte dies definitiv zutreffen.

Demnach soll allein die Hauptstory etwa 22 ½ Stunden umfassen. Weitere Spielstunden sollen hinzukommen, sofern ihr plant alle Nebenmissionen, inklusive sonstige Aufgaben zu absolvieren. Ist das der Fall, dann benötigt ihr laut den Angaben etwa 60 ½ Spielstunden, bis ihr das Spiel zur Gänze abgeschlossen habt. Das ist eine ganze Menge, aber durchaus realistisch, bedenkt man einmal die zahlreichen sammelbaren Items in ‘Horizon Zero Dawn’ sowie die vielzahl an Informationen über die feindlichen Maschinenbestien, welche sich mit der Protagonistin Aloy zusammentragen ließen. Insofern verspricht der Nachfolger ähnlich zeitintensiv zu werden wie bereits der erste Serienableger.

Horizon Forbidden West auf Amazon.de bestellen!

Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich 18. Februar 2022 exklusiv für die Sony-Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5. Spieler, die die Version für die Last Gen-Konsole erwerben, können später bei Bedarf auf die Version der neuer Konsole upgraden.