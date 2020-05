Gojira: Konzert-Mitschnitt „Live At Red Rocks“ für 24 Stunden verfügbar

Echte Live-Shows fallen leider vorerst aus. Within Temptation, Behemoth, TNFO und Disbelief streamen dafür ganze Konzerte.

Seid Ende letzter Woche ist es offiziell: Der Festivalsommer muss dieses Jahr leider ausfallen. Corona sei Undank. Aber Sicherheit und Gesundheit gehen vor, darin sind sich alle Veranstalter einig. Da das nicht zu ändern ist, muss sich die Metal-Gemeinde nun eben selbst behelfen. Zum Beispiel mit fetten Live-Shows wie diesen hier: Within Temptation, Behemoth, The Night Flight Orchestra und Disbelief streamen derzeit Konzerte. Within Temptation Das Septett aus den Niederlanden hat vergangenen Sommer auf dem spanischen Resurrection Fest aufgespielt. In Viveiro zelebrierte die Band um die charismatische Frontfrau Sharon den Adel ein ausgewachsenes Symphonic-Metal-Happening, das sie nun streamen. Fans dürfen…