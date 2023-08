Gorgoroth-Gitarrist von Angreifer schwer verletzt

Kürzlich sind Gorgoroth beim Beyond The Gates im norwegischen Bergen aufgetreten. Nun hat sich Gitarrist Infernus zu Wort gemeldet und teilt mit, dass er danach von jemanden angegriffen wurde. Wie der Black-Metaller in den Sozialen Medien ausführt, trug er dabei so schlimme Verletzungen davon, dass er ins Krankenhaus und dort operiert werden musste.

Heftiger Angriff

„Eine kurze Klarstellung“, beginnt der Gorgoroth-Musiker sein am 12. August verfasstes, jedoch erst am 14. August veröffentlichtes Statement. „Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Besonders denjenigen von euch, die am letzten Wochenende in Jaromer, in der Tschechischen Republik, waren. Ein paar kürzliche Umstände veranlassen mich dazu, einen kurzen Kommentar zur aktuellen Situation abzugeben. Kurz nach unserem Konzert hier in Bergen beim Beyond The Gates Festival wurde ich von irgendeinem fetten kleinen unbedeutenden Etwas attackiert. Dabei wurde ich schlimm verletzt und für eine ziemlich komplexe Operation ins Krankenhaus gebracht.

Meine Band Gorgoroth, meine Freunde und die Crew fuhren am Freitag, den 11. August — in Einklang mit meinem Willen — zum Brutal Assault Festival in Jaromer. Und zwar auf überragende Weise: Sie haben abgeliefert. Ich bin sehr stolz. Liebe und Respekt! In den nächsten Wochen fokussiere ich mich auf meine Genesung, Reha und Konsequenzen. Ein paar Optionen — inklusive einer kleinen Tournee durch Mexiko im Oktober — haben wir abgesagt. Die erste Liveshow von heute aus gesehen wird am 30. November im Iduna im niederländischen Drachten sein. PS: Keinem Journalisten wird ein Interview zugestanden. Ohne Ausnahme.“

