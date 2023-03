Rick Allen vor Hotel in Fort Lauderdale angegriffen

Sachen gibt’s! Man stelle sich vor, man will vor der Tür einfach nur mal kurz ein Wölkchen machen — und dann wirft einen jemand aus heiterem Himmel zu Boden. So ist es Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen ergangen. Der 59-Jährige befindet sich gerade mit seiner Band sowie Mötley Crüe auf Tour in den USA und nächtigte im Seminole Hard Rock Hotel and Casino bei Fort Lauderdale.

Rick Allen trat am 13. März vor die Bettenburg, um sich eine Zigarette anzustecken. Einem Bericht von „7 News Miami“ zufolge wurde der Musiker dann von einem 19 Jahre alten Mann namens Max Edward Hartley aus Ohio angegriffen. Hartley versteckte sich offenbar hinter einer Säule. Als er sah, wie Allen an seiner Kippe zog, rannte er den Briten mit voller Geschwindigkeit um und schlug ihn so zu Boden. Laut dem Polizeibericht schlug Allen mit dem Kopf auf dem Boden auf und verletzte sich dabei. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende…

So kam eine namentlich nicht genannte Frau dem Def Leppard-Rocker zu Hilfe — und wurde daraufhin ebenfalls von Hartley attackiert. „Während sie am Boden lag, hat der Angeklagte sie angegriffen, indem er sie geschlagen hat“, heißt es im Polizeireport. „Sie versuchte zu flüchten und rannte ins Hotel. Doch der Angeklagte griff sie an den Haaren und zog sie aus der Lobby heraus, zurück auf den Bürgersteig, bevor er von dort abhaute.“ Im Nachgang fanden die Beamten Hartley an einem nahe gelegenen Hotel auf, wo er gerade Fenster von Autos einschlug, und verhafteten in.

Rick Allen, der nach einem Autounfall 1985 bekanntlich nur noch einen Arm hat, gab eine Zeugenaussage unter Eid ab und an, Anzeige gegen Hartley erstatten zu wollen. Der „Daily Mail“ zufolge werden dem Angreifer werden Körperverletzung in zwei Anklagepunkten, Sachbeschädigung in vier Punkten sowie die Misshandlung eines behinderten Menschen zur Last gelegt. Laut Augenzeugenberichten soll Hartley während der ganzen Episode stark alkoholisiert gewesen sein.

