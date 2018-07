Grave Digger: Exklusive Videopremiere von ‘Fear Of The Living Dead’

Outlaws und Metal passen perfekt zueinander. Wenn dann noch ursprüngliche US-Country-Songs als Basis dienen, entsteht etwas Schmutziges. Doch hört selbst.

DevilDriver waren schon immer Gegen-den-Strom-Schwimmer. Die kalifornische Groove-Maschine ist nun schon seit gut zwei Dekaden und mit Alben wie dem wegweisenden THE FURY OF OUR MAKER'S HAND (2005), dem ultrabrutalen BEAST (2011) und dem Karrierehöhepunkt TRUST NO ONE (2016) unterwegs und hat sich zu einer der beständigsten Bands im Modern Metal hochgearbeitet. Frontmann Dez Fafara (Coal Chamber) und seine Gang liefern mit OUTLAWS 'TIL THE END, VOL. 1 (VÖ: 06.07.2018) eine monströse Ansammlung von heftigen Metal-Neuauflagen ihrer liebsten Outlaw-Country-Songs ab. "Rock'n'Roll ist aus Blues und Outlaw Country entstanden. Sie waren seine Vorläufer…und in meinem Kopf liefen sie schon immer in der…