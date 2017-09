Grave Pleasures-Verlosung: 1×2 Tickets pro Konzerttermin zu gewinnen

“Die erneuten Personalveränderungen sind klanglich an der Beastmilk-Nachfolge-Band keineswegs völlig spurlos vorbeigegangen. Auch wenn Grave Pleasures in erster Linie von Sänger Mat McNerneys düsteren Visionen bestimmt bleiben, lässt sich nicht verleugnen, dass mit Aleksi Kiiskilä (Kohu-63) an der zweiten Gitarre sowie Rainer Tuomikanto (Causemos) am Schlagzeug ein dezenter Paradigmenwechsel stattgefunden hat.”, schreibt METAL HAMMER-Autor Frank Thießies in der aktuellen Ausgabe über MOTHERBLOOD.

Wie sich das Ganze live auswirken wird, könnt ihr im Oktober bei den Konzerten der Grave Pleasures-Deutschlandreise beobachten:

11.10. Frankfurt, Zoom

12.10. Berlin, Cassiopeia

13.10. Hamburg, Markthalle (Support für Kadavar)

14.10. Köln, Jungle

Seht hier das aktuelle Grave Pleasures-Video zu ‘Joy Through Death’:

Wir verlosen 1×2 Tickets pro Konzerttermin von Grave Pleasures!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld schreiben: Motherblood [Stadt].

