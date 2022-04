Greg Fidelman arbeitet an allerhand Metallica-Sachen

Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett hat im Interview mit „Ultimate Classic Rock“ über seine demnächst erscheinende Solo-EP PORTALS gesprochen. Eigentlich ging es in dem Gespräch unter anderem darum, warum er bei dem Release erneut mit Bob Rock als Produzent zusammengearbeitet hat. In diesem Zusammenhang hat der Musiker verraten, dass seine erste Wahl eigentlich Greg Fidelman gewesen wäre. Dieser jedoch hätte alle Hände voll zu tun mit anderen Metallica-Dingen gehabt. Fragt sich, woran Fidelman genau arbeitet. Remixt er altes Material? Sitzt er an neuen Tracks? Das hat Hammett leider nicht verraten.

Eine Frage der Logistik

„Die vier Tracks [meiner EP] mussten gemischt werden und ich fragte mich: ‚Wie stelle ich das an?“, erläutert der auf Hawaii wohnende Kirk Hammett. „Ich kann deswegen nicht aufs Festland, weil ich Verpflichtungen in Hawaii habe und gerade Corona passiert. Als sich alles wieder ein wenig öffnete, dachte ich: Warte einen Moment, Bob Rock ist in Maui [eine der Inseln der Inselkette von Hawaii — Anm.d.A.], ich bin hier auf Oahu [eine andere Insel der Inselkette von Hawaii].‘ Das ist ein kurzer Flug. Und ich weiß, dass er der Beste dafür wäre. Denn er liebt Gitarren — und das ist alles gitarrenorientiertes Material. […] Ich wollte Greg Fidelman nicht damit behelligen, denn er hatte alle Hände voll mit allerhand anderem Metallica-Kram zu tun.“

Des Weiteren führte Hammett aus, wie toll und eng sein Verhältnis zu Bob Rock ist. „Wir lieben dieselben Gitarristen, dieselben Gitarren, dieselben Verstärker, dieselben Arten von Musik. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte und sind Kumpel. Als Bob hinüber nach Honolulu kam, war es echt cool, ihn wiederzusehen und mit ihm zu arbeiten. Die Tage fingen immer so an: Wir redeten zwei verdammte Stunden lang über Gitarren und Musik und merkten dann, dass wir vielleicht mal zu arbeiten anfangen sollten. […] Wie gesagt, ich hätte es liebend gern Greg Fidelman machen lassen. Doch der steckte bis zum Hals in anderen Metallica-Verpflichtungen. So war Bob der nächstbeste Kerl. Er hat sich wirklich für mich eingesetzt. Ich weiß das zu schätzen.“

