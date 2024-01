Gründungsgitarrist Ben Bruce verlässt Asking Alexandria

auch interessant

Die Familie kommt zu kurz

Ben Bruce, der Gründer und Gitarrist der britischen Metalcore-Band Asking Alexandria, hat überraschend die Band verlassen. Bruce erklärte in einer Mitteilung, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte und nicht mehr bereit ist, sein persönliches Leben zugunsten Band-bezogener Aktivitäten zu vernachlässigen.

Empfehlung der Redaktion Asking Alexandria brechen Europatour ab Metalcore Asking Alexandria müssen ihre Europatour abbrechen und nach Hause fahren, weil sich ihr Schlagzeuger James Cassells den Fuß gebrochen hat.

Bruce gründete Asking Alexandria im Jahr 2006 und hat bei allem mitgewirkt, was die Band bis zum heutigen Tag veröffentlicht hat. Der Rest der Band hat sich noch nicht zu diesem drastischen Schritt des Musikers geäußert – was die Entwicklung also für die Zukunft von Asking Alexandria bedeutet, ist noch unklar. Es wird jedoch auf jeden Fall ein Schock für alle Fans der Band sein.

Ben Bruce bedankt sich bei den Fans

Die folgende Erklärung wurde auf den Instagram-Stories von Asking Alexandria veröffentlicht:

„An meine fantastische Family“, schrieb dort Bruce. „Zunächst möchte ich mich bei allen für die Jahre der Liebe und Unterstützung bedanken. Es bedeutet mehr für mich, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe mein ganzes Leben der Musik gewidmet. Sie war meine erste Liebe seit etwa dem zweiten Lebensjahr, und die Reise, die ich gemacht habe, war absolut unglaublich. Als ich älter wurde und mein Leben sich zwangsläufig veränderte, wurde mir klar, wie kostbar die Zeit ist. Die Zeit, die ich mit euch allen verbracht habe, war die Zeit meines Lebens. Aber jetzt ist es an der Zeit, mein Leben meiner Familie zu widmen.

Ben Bruce weiter: „Es ist mir so wichtig, für meine Kinder da zu sein, während sie aufwachsen, und für meine Familie da zu sein, wenn sie mich braucht, was bedeutet, dass ich nach reiflicher Überlegung von Asking Alexandria zurücktreten werde. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, um mich live spielen zu sehen, und die die Lieder, die ich im Lauf der Jahre geschrieben habe, gehört haben. Die Erinnerungen werden für immer in meinem Herzen bleiben. Ich liebe euch wirklich alle so sehr für die Jahre der Unterstützung, die ihr mir und Asking Alexandria gegeben habt. Vielen Dank von ganzem Herzen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.