Guitar Summit 2023: Die ultimative Gitarrenparty

Vom 22. bis 24. September 2023 wird sich die internationale Gitarren-Community zum fünften Mal im Mannheimer Rosengarten versammeln, um beim Guitar Summit – Europas größter Gitarrenshow – ihre Lieblingsinstrumente zu zelebrieren! Ein ganzes Wochenende lang dreht sich alles um E-Gitarren, Akustikgitarren, Bässe, Effektpedale, Verstärker, Zubehör und natürlich jede Menge Live-Musik. Über 550 der angesagtesten Brands der Gitarren- und Basswelt präsentieren auf vier Etagen ihre neuesten Highlights und bewährte Klassiker. Mit über 100 Workshops auf 7 Bühnen, exklusiven Masterclasses, mitreißenden Live-Konzerten am Freitag- und Samstagabend mit Weltklasse-Künstlern und einem Programm für die ganze Familie verspricht der Guitar Summit größer, bunter und schöner zu werden als je zuvor. Von feinsten Akustikklängen bis hin zu brachialen Distortion-Orgien ist für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas dabei.

Line-up 2023

Das erlesene Line-Up des Guitar Summit 2023 ist vollgepackt mit großen Namen und aufstrebenden Talenten. Aber nicht nur Akustikfans, Blueser und Jazz/Fusion-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten, auch die Rock- und Metalfraktion bekommen hier ihre Vollbedienung. Den Anfang macht der großartige Doug Aldrich, bekannt durch seine Arbeit mit den Legenden Ronnie James Dio und David Coverdales Whitesnake. Aktuell prägt er mit seinem furiosen Gitarrenspiel und seiner sympathischen Bühnenausstrahlung den Sound von The Dead Daisies. Neben Aldrich steht Bill Kelliher, Mitbegründer der Grammy-prämierten Metal-Band Mastodon, im Rampenlicht. Bekannt für seine innovativen Rhythmen und Riffs, wird er die Besucher mit seiner charakteristischen Spielweise begeistern.

Ein weiteres Highlight ist die französische Bluesrock-Senkrechtstarterin Laura Cox, die mit kraftvollem Gesang und exzellentem Gitarrenspiel ihr Debüt beim Guitar Summit gibt. Mit ihrer Mischung aus Blues und Hard Rock wird sie das Publikum im Sturm erobern. Atmosphärische Griffbrettakrobatik kann man bei Unprocessed Mastermind Manuel Gardner-Fernandes erwarten. Zusammen mit seinem Partner-In-Crime, dem talentierten Bassisten David Levy, wird er den einzigartigen Sound von Unprocessed präsentieren.

Fans von Progressive Metal/Djent dürfen sich auf John Browne, Kopf der Band Monuments, freuen, der mit fetten Riffs und raffinierten Taktwechseln aufwartet. Ebenfalls Teil des diesjährigen Line-ups ist der amerikanische Gitarrist Keith Merrow, bekannt für seine

Arbeit in den Bands Conquering Dystopia, Nightmarer sowie seine Solo-Arbeiten. Seine technisch anspruchsvollen Kompositionen und sein unverwechselbarer Sound machen ihn zu einer treibenden Kraft in der Welt des Instrumental-Metal. Als einer der Titanen der Basswelt machte sich Living Colour/Tarja Basser Doug Wimbish in den 80er Jahren einen Namen mit seinem musikalischen Können, das sich über Pop, Rock, Heavy Metal, Funk und experimentelle Genres erstreckt.

Masterclasses

Ein weiterer fester Bestandteil des Guitar Summit sind die Masterclasses. In kleinen Gruppen vermitteln renommierte Künstler:innen fundiertes Fachwissen zu verschiedenen Gitarrenthemen wie Spieltechniken, Songwriting, Musiktheorie oder Harmonielehre. In diesem Jahr geben unter anderem Plini, John Browne, Martin Miller, Joscho Stephan, Greg Koch, Keith Merrow, Manuel Gardner-Fernandes und Thomas Blug tiefe Einblicke in verschiedene Themenbereiche. Tickets für die Masterclasses sind streng limitiert und ab sofort erhältlich.

All-Family Fun am Guitar Summit-Sonntag – mit Heavysaurus

Nach dem großen Erfolg des Family Specials im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr wieder an Groß und Klein gedacht. Am Guitar Summit Sonntag kann die ganze Familie mit einem abwechslungsreichen Programm im Mozartsaal auf musikalische Entdeckungsreise gehen. Und nachdem die Dinos von Heavysaurus bereits 2022 für so manche qualmende Stoppersocke sorgten, sind sie auch dieses Jahr wieder mit von der Partie und werden den Saal erneut zum Kochen bringen. Aber das ist längst nicht alles: Ein Instrumentenkarussell bietet den Kids die Möglichkeit, verschiedene Instrumente spielerisch kennen zu lernen und selbst auszuprobieren. Dabei werden sie von erfahrenen Musikpädagogen betreut, die ihnen auf kindgerechte Weise die Welt der Musik näherbringen. Beim

Kinderschminken können sich die Kleinen in Rockstars verwandeln oder sich einfach coole Motive auf die Haut malen lassen.

Guitar Summit-Flohmarkt

Am Samstag, 10. September, können Jäger und Sammler beim Guitar Summit Flohmarkt das vielfältige Angebot der privaten Verkaufsstände erkunden.

Sound & Recording World

Ein weiteres Highlight des Guitar Summit 2023 ist die brandneue Sound & Recording World. Hier können sich die Besucher:innen mit Recording-Profis wie Toningenieuren und Produzenten austauschen, die neuesten Studio-Gadgets entdecken und an lehrreichen Workshops und Talks im STUDIOSOFA Live-Podcast auf der Sound & Recording Stage teilnehmen. Namhafte Experten aus der Recording-Szene geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter, während auch Gitarren- und Bassgrößen in Interviews tiefe Einblicke in ihr Musikerleben gewähren.

Record Your Band Masterclass

Für alle, die ihre eigenen Aufnahmen verbessern möchten, bietet der Guitar Summit die 3-Tages-Masterclass „Record Your Band“ mit Max Power und Waldemar Vogel an. In dieser Masterclass erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Live-Band-Recording, Editing & Producing sowie Mixing und Mastering. Max Power und Waldemar Vogel sind erfahrene Audio Engineers, die mit ihrer Expertise den Teilnehmenden wertvolle Tipps und Tricks vermitteln werden. Tickets für die RECORD YOUR BAND Masterclass sind streng limitiert und ab sofort erhältlich.

Die große traditionelle Pedaljagd

Die Pedaljagd auf dem Guitar Summit hat mittlerweile eine lange Tradition! Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Effektpedale zu gewinnen. Jede Stunde wird das goldene Guitar Summit Pedal an einem anderen Ausstellerstand versteckt. Dann gilt es, das Pedal zu finden und zum Gitarre&Bass-Stand zu bringen. Dort entscheidet das Los, welches Pedal man mit nach Hause nehmen darf.

Öffnungszeiten

22.09.23, Freitag: 11:00 bis 19:00, ab ca. 16:30 Konzert im Mozartsaal

23.09.23, Samstag: 11:00 bis 19:00, ab ca. 16:30 Konzert im Mozartsaal

24.09.23, Sonntag: 11:00 bis 17:00

Tickets

Das 3-Tages-Ticket für den Guitar Summit (hier bestellbar) 2023 kostet 44€, das Tagesticket 33€ (Sonntag 22€) und für Kinder unter 14 Jahren gibt es das vergünstigte KIDS-Ticket für € 15. Kinder bis einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt.

—

