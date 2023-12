Guns N‘ Roses: Duff McKagan lobt Slashs Gitarrenspiel

In einem Interview mit ‘Metal XS’ sprach Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan über die Beziehung zu seinem Band-Kollegen Slash und bezeichnete ihn als „den tollsten Gitarristen auf dem Planeten.“

„Wir haben einfach eine großartige Beziehung zueinander. Wir haben viel durchgemacht… man muss sich einmal vorstellen, was wir zusammen gesehen haben und ertragen mussten. Ich denke, es ist eine Art Bruderschaft von Überlebenden. Wir blickten gemeinsam in die dunkelsten Abgründe und gingen dorthin. Wir schauten sie nicht nur an, wir stellten uns ihnen und erkundeten sie", erklärte Duff. „Ich finde es noch immer toll, jeden Abend mit ihm zu spielen. Er spielt an keinem Abend das gleiche Lied oder Solo." Wie der Musiker weiter ausführte, würde sich sein Band-Kollege stetig neue Feinheiten ausdenken, die er dann auf der Bühne zum Besten gibt.

Duff fuhr fort: „Es ist immer ein kleines bisschen anders, immer so, dass ich denke: ‚Alter, das hast du dir in den letzten 48 Stunden ausgedacht?!‘ Wir haben den Song vor zwei Abenden gespielt. Und jetzt spielst du ein völlig anderes Thema und alle finden es cool.‘ Und dafür respektiere ich ihn wirklich. Ich habe als Gitarrist selbst viel gelernt, indem ich ihm einfach nur zusah […]. Wenn man mich manchmal dabei sieht, wie ich auf sein Griffbrett schaue, wenn man Guns N‘ Roses live sieht, lerne ich seine Akkorde. […] Das habe ich mir damals angewöhnt, als wir 19 oder zwanzig Jahre alt waren. […] Manche Dinge ändern sich einfach nie.“

