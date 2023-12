Guns N‘ Roses: Neuer Song erscheint morgen

Guns N‘ Roses sind derzeit fleißig dabei, ihre übrig gebliebenen Aufnahmen aus den Sessions von CHINESE DEMOCRACY (2008) zu verwerten. So wurden vor einiger Zeit bereits die beiden Titel ‘Absurd’ (2021) und ‘Hard Skool’ (2022) veröffentlicht, vor einigen Monaten folgte ‘Perhaps’. Letzteres enthielt auf der B-Seite der Single den Song ‘The General’; die Single ließ sich vor einigen Monaten vorbestellen. Die Gunners führten den Song bereits am 2. November in der Hollywood Bowl in Los Angeles zum ersten Mal live auf; am 8. Dezember soll die offizielle Veröffentlichung folgen.

Resteverwertung?

Empfehlung der Redaktion Slash will nicht, dass es ein Guns N’ Roses-Biopic gibt Sleaze Rock Slash steht nicht auf Biopics. Dem Guns N’ Roses-Musiker wäre es am liebsten, wenn über seine Band kein Streifen gedreht würde. Dass ‘The General’ ebenfalls aus besagten Sessions stammt, bestätigte der ehemalige Guns N‘ Roses-Schlagzeuger Bryan „Brain“ Mantia, der Berichten zufolge einen Teil des Titels geschrieben und ihm seinen Namen gegeben haben soll. Erwähnung fand der Song bereits im Jahr 2008, als der Rolling Stone den ehemaligen Skid Row-Frontmann Sebastian Bach interviewte. Der Sänger erklärte gegenüber dem Magazin, ‘The General’ sei ein „langsamer, knirschender Track“, die Fortsetzung von ‘Estranged’ aus USE YOUR ILLUSION II (1991).

Das war nicht das erste Mal, dass Sebastian Bach besagten Song erwähnte. Bereits 2007 hat der Musiker in einem Interview mit Metal Edge geäußert, es sei einer seiner Lieblings-Songs von Guns N‘ Roses. „Es ist mit Abstand der härteste Metal-Song, den ich je von Axl gehört habe“, konstatierte er damals. Entstanden seien ‘The General’ sowie die anderen Songs im Zuge der Coronapandemie. Die Zwangspause von Konzerten habe die Band genutzt, um eine Handvoll alter Songs neu aufzubereiten, erklärte Slash gegenüber der ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’. Die Veröffentlichung eines Albums mit gänzlich neuen Songs der Band wurde indes noch nicht offiziell angekündigt.

