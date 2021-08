Mit ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’ feat. Matt Heafy veröffentlichen Powerwolf einen zweiten Song des Bonusalbums MISSA CANTOREM.

Nach Veröffentlichung von ‘Beast Of Gévaudan’, dem Bonus-Track ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’, der allerdings nur auf dem Zusatzalbum MISSA CANTOREM zu finden sein wird, und ‘Dancing With The Dead’ legen Powerwolf mit ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’ kurz vor Albumveröffentlichung am 16.07.2021 noch mal nach. Matthew Kiichi Heafy (Trivium), Freund und Fan von Powerwolf, hat eine neue Version des Songs ‘Fist By Fist (Sacralize Or Strike)’ eingesungen. Diese spannende Version des Tracks knüpft nahtlos an die Klasse des Originals an. Dadurch wird einmal mehr die internationale Schlagkraft von Powerwolf untermauert. Der Song wird auf dem exklusiven Bonusalbum…