Gwar: Wehe, wenn sie losgelassen…

Foto: Screenshot via Facebook. All rights reserved.

Im Rahmen der Warped Tour haben Gwar während eines Konzerts von American Authors die Bühne gestürmt und deren Frontmann Zachary Barnett in üblicher Gwar-Manier mit diversen Schaumstoffwaffen niedergestreckt.

Blothar, der aktuelle Sänger des Horror-Ensembles, sprang für die letzten Zeilen von ‘Best Day Of Your Life’ am Mikro ein und variierte sie den Umständen entsprechend – seht ‘Last Day Of Your Life’ hier:

American Authors & GWAR – The Last Day Of Your Lives It's all fun and games until GWAR murders your lead singer. Posted by American Authors on Samstag, 5. August 2017

Barnett war nicht das erste Opfer der Band: am 7. Juli wurde bereits Silverstein-Bassist Billy Hamilton von Beefcake The Mighty die Halsschlagader durchtrennt, woraufhin der Gwar-Basser freundlicherweise am Viersaiter einsprang: