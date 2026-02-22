Das komplette Interview mit H-Blockx findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Keine Ausflüchte

Die neugefundene Offenheit innerhalb der Gruppe hinterlässt auch auf FILLIN_THE_BLANK ihre Spuren. ‘Come_Clean’ oder ‘Desperado’ sind klare Bekenntnisse von Henning. In diesen Liedern erzählt er vom Überwinden seiner Alkoholsucht. Dank dem Vertrauen seiner Kollegen findet er die richtigen Worte: „Steddy und Gudze haben mir gesagt, es sei scheißegal, was und worüber ich schreibe. Ich soll nur versuchen, so authentisch wie möglich zu sein.“ In ‘Come_Clean’ reflektiert der Sänger die 36 Stunden, in denen sich sein Leben für immer änderte.

Hennings Frau Kira hatte schon lange gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und jahrelang versucht herauszufinden, was los war. Als sie ihn morgens um vier Uhr beim heimlichen Trinken fand, wurde ihr schlagartig alles klar. Sie brachte ihn zu seinem besten Freund. Auf dessen Bauernhof in Münster gab es „keine Entschuldigungen, keine Ausflüchte und keine Ausreden“, wie er es beschreibt. „Sie hat gesagt, dass sie mir nicht mehr helfen kann. Dass ich meinen Freunden erklären soll, warum sie sich Sorgen um mich machen müssen, weil sie das nicht für mich tun würde“, erinnert sich Henning.

Routinen und Panik

Es war die einzig richtige Entscheidung, findet er. In diesem Moment stellte sich dem Sänger nur eine Frage: „Whatcha gonna do now?“, wie es in ‘Come_Clean’ heißt. Was jetzt? „Es passiert eben mal, dass die eigene oder auch die Welt um einen herum zusammenbricht. Die Frage ist, was man daraus macht“, erklärt er. Der Musiker baute sich langsam Routinen auf. Er ging morgens um sechs Uhr mit dem Hund raus, fütterte Pferde, brachte sich immer mehr in die Abläufe des Hofs ein.

Er fing an, im Freundeskreis darüber zu sprechen: „Ich hatte Panik davor, davon zu erzählen, weil ich heimlich getrunken habe, um niemandem von meinem Innenleben erzählen zu müssen. So konnte ich die Wahrheit für andere immer gestalten, wie ich wollte“, meint er. Aber nur durch ehrliche Kommunikation konnte Henning sich selbst immer mehr eingestehen, dass er Alkoholiker ist – laut ihm der wichtigste Schritt.

