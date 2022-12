Haben sich Blessthefall aufgelöst?

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Metalcore-Band Blessthefall sechs recht erfolgreiche Alben an den Start gebracht. Seit einiger Zeit ist es allerdings still um das Quartett. Und irgendwie entsteht der Eindruck, dass das auch so bleiben wird…

Ruhe vor dem Sturm oder endgültige Sache?

Kürzlich wies ein Fan via Twitter darauf hin, dass alle Mitglieder von Blessthefall jegliche Erwähnung der Band von ihren Instagram-Accounts entfernt haben. Ein kurzer Blick auf die vier Konten der Band-Mitglieder bestätigt die Beobachtung. Auch die Facebook– und Twitter-Konten der Band sind seit 2020 nicht mehr aktualisiert worden. Keine Beiträge auf dem Instagram-Account der Band, die offizielle Website existiert nicht mehr.

Blessthefall veröffentlichten 2018 ihr möglicherweise letztes Album HARD FEELINGS und spielten 2019 ihre möglicherweise letzte Show. Angesichts all dieser Indizien könnte man also davon ausgehen, dass Blessthefall Geschichte sind. Da es bis dato jedoch offiziell keine Angaben zur potenziellen Auflösung gibt, bleibt das Ganze vorerst ein Gerücht.

Am 09. Januar 2020 hieß es „Brb“ (be right back) via Twitter. Also… Kommt da noch was?

