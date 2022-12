Gojira wollen vor nächstem Album Energie tanken

Foto: Falk-Hagen Bernshausen. All rights reserved.

auch interessant

Die 2021 erschienene Gojira-Platte FORTITUDE (2021) übertraf Kritiken zufolge alle bisherigen Veröffentlichungserfolge der französischen Technical Death/Progressive Metal-Band. Was zunächst einen Höhepunkt der Band-Historie markiert, entpuppt sich im weiteren Verlauf als Herausforderung, die Messlatte für kommende Veröffentlichungen noch höher zu setzen – ein zweischneidiges Schwert, mit dem sich Musikschaffende regelmäßig konfrontiert sehen. Und nicht bloß das: Fans hoffen auf regelmäßigen Output. Heutzutage muss es schnell gehen, wie wir wissen. Qualität und Quantität sind allerdings nicht immer vereinbar.

Ein Schritt nach dem anderen

Dennoch: „Es ist ein intensives – ein sehr intensives Leben. Ich muss also persönlich viel verarbeiten… Alles, was da draußen passiert. Ich muss aber auch Zeit mit meiner Familie verbringen“, erklärte er. „Ich kann nicht sofort zurückspringen, wie ich es sonst mit den Jungs gemacht habe. Direkt nach der letzten Tour (…) waren wir fast einen Tag danach schon wieder im Studio und haben an neuem Material gearbeitet. Ich meine, ich liebe es, im Studio zu sein, ich liebe es, neue Ideen zu entwickeln, aber ich habe mehr denn je das Bedürfnis, Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“

Im Klartext: In naher Zukunft scheint also mit keiner neuen Gojira-Platte zu rechnen sein. Die Gründe dafür sind absolut legitim. Und wir laufen ja schließlich nicht weg.

—

