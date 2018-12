Halcyon Days: Exklusive Videopremiere zu ‘In Memoriam’

Seht das neue Video der japanischen Post-Rocker Mono hier zuerst und exklusiv! Das neue Album NOWHERE NOW HERE kommt Ende Januar.

Die Japaner Mono veröffentlichen ihre neue Single 'Breathe' aus dem anstehenden zehnten Album NOWHERE NOW HERE. Im Rahmen der Veröffentlichung wird auch das neue Musikvideo veröffentlicht. Gefilmt und inszeniert wurde es von der französischen Regisseurin Julien Levy. NOWHERE NOW HERE (Wortspiel ftw) wird am 25. Januar 2019, zeitgleich zum zwanzigsten Geburtstag der Band, weltweit erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort über Temporary Residence Ltd. und Pelagic Records erhältlich (klick hier). Seht hier exklusiv die Videpremiere von 'Breathe': https://www.youtube.com/watch?v=GhYGWNMSS-Q Mit ihrem letzten Album REQUIEM FOR HELL (2016) konnten Takaakira "Take" Goto (Gitarre), Hideki "Yoda" Suematsu (Gitarre), Tamaki Kunishi (Bass, Gitarre, Klavier) und…