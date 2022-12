Hammerfall unterschreiben wieder bei Nuclear Blast

auch interessant

Hammerfall feiern eine Art Rückkehr nach Hause. Denn die schwedischen Heavy-Metaller haben bei ihrem früheren Label Nuclear Blast einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. Frontmann Joacim Cans, Gitarrist Oscar Dronjak und Co. veröffentlichten ihr Debütalbum GLORY TO THE BRAVE 1997 bei der baden-württembergischen Firma veröffentlicht. Nachfolgend haben Hammerfall acht weitere Studiowerke beim Donzdorfer Unternehmen rausgebraucht. Ihre letzten drei Longplayer erschienen bei Napalm Records.

Wiedervereinigung

„Wir waren damals Teil der Anfänge des Labels“, erinnern sich Hammerfall, „wir haben dort mit unserer ersten Scheibe angefangen. Für eine lange Zeit waren wir dabei, während sich Nuclear Blast zu dem führenden Unternehmen entwickelte, das es heute ist. Obwohl wir für die letzten drei Studioalben fort waren — und wir sind zufrieden mit diesen Alben und danken jedem, der mit uns an ihnen gearbeitet hat –, sind wir begeistert darüber, wieder dort zu sein, wo wir hingehören: bei Nuclear Blast. Es fühlt sich wahrlich so an, als ob wir zuhause sind.“

Empfehlung der Redaktion Hammerfall: Traditionell am Puls der Zeit Heavy Metal Keine drei Jahre nach DOMINION untermauert die schwedische Traditionsstahlschmiede HAMMERFALL mit HAMMER OF DAWN ihre Relevanz.

Darüber hinaus ergänzt Marcus Hammer, der Geschäftsführer von Nuclear Blast: „In den dunklen Tagen des Death und Black Metals der Neunziger Jahre führten Hammerfall ein glorreiches Revival des klassischen melodischen Metals an. Und nun sind sie größer als je zuvor. Sie haben eine eindrucksvolle Karriere voller kreativer Kraft hingelegt. Wir sind mehr als glücklich, sie wieder bei dem Label willkommen zu heißen, bei dem sie angefangen haben. Während den letzten paar Jahren blieben wir in gutem Kontakt und arbeiteten an ihrem riesigen Back-Katalog. So ist es eine Freude, die Beziehung zukünftig mit neuen Album fortzuführen.“

🛒 CRIMSON THUNDER VON HAMMERFALL BEI AMAZON ORDERN!

Doch damit nicht genug: Bei dieser Gelegenheit überreichte Nuclear Blast Hammerfall einen „Diamond Award“ für mehr als 1,5 Millionen verkaufte Alben weltweit von allen gemeinsamen Platten. Diese sind: GLORY TO THE GRAVE (1997), LEGACY OF KINGS (1998), RENEGADE (2000), CRIMSON THUNDER (2002), CHAPTER V: UNBENT, UNBOWED, UNBROKEN (2005), THRESHOLD (2006), NO SACRIFICE, NO VICTORY, (2009), INFECTED (2011) und (R)EVOLUTION (2014).

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.