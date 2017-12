Handy- und Kameraverbot bei Misfits-Konzerten

Wer das lästige Smartphone-Gefuchtel auf Konzerten satt hat, wird die Null-Kamera-Politik für die kommenden Misfits-Reunionshows vielleicht nachvollziehen können. Die Besucher der Konzerte diesen Monats in Los Angeles und Las Vegas erhielten vorab eine Mail, die darüber informiert, dass alle Mobilgeräte vor den Konzerten abgegeben werden müssen. Darin heißt es genau:

„Während der Show dürfen keine Mobiltelefone, Smartwatches, Kameras oder Aufnahmegeräte verwendet werden. Diese exklusive einmalige Performance wird komplett ohne Telefone stattfinden. Tickets müssen ausgedruckt zum Veranstaltungsort mitgebracht werden. Gäste, die keine E-Tickets gedruckt haben, sind nicht zum Veranstaltungsort zugelassen. Zusätzliche Nachdruckgebühren gelten an der Abendkasse.“

So soll das Ganze ablaufen:

Was da ein bisschen nach Steinzeit klingt, verfolgt Glenn Danzig schon seit Längerem. Dass er von Fotografen, egal ob Laie oder professionell, rein gar nichts hält, zeigte sich in der Vergangenheit schon mehrmals. So nahm er einen Schnappschuss-Jäger der US-amerikanischen Nachrichtenseite TMZ in den Schwitzkasten.

Auch ein Fan aus dem Konzertpublikum behauptete, einmal von einem Sicherheitsmann angegriffen worden zu sein, da er während eines Konzerts ein Foto machte – klingt hart! Das Einsammeln von Gerätschaften sollte solche Auseinandersetzungen in Zukunft immerhin unterbinden.