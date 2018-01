Harakiri For The Sky: Exklusive Videopremiere von ‘Heroin Waltz’

Das österreichische Duo Harakiri For The Sky veröffentlicht am 16.2.2018 sein viertes Album ARSON. Unter Leitung von Produzent Daniel Fellner sowie erstmals unter Zuhilfenahme eines Studio-Drummers (Kerin „Krimh“ Lechner, unter anderem Septicflesh, Behemoth).

Die Album-Releaseshow wird am 10. Februar im Club Szene in Wien stattfinden. Bisher gab es zwei Songs von ARSON zu hören: ‘Tomb Omnia’ als Audioclip und ‘You Are The Scars’ als Lyricvideo:

Seht hier die exklusive Videopremiere von ‘Heroin Waltz’:

„HEROIN WALTZ handelt, wie der Name vielleicht vermuten lässt, nicht zwingend nur von Heroin- oder Substanzmissbrauch im eigentlichen Sinn, sondern steht in diesem Zusammenhang auch für eine immerwährende Suche nach Wärme und dem Gefühl, sich als Ganzes zu fühlen.

Ich denke nicht, dass es uns vergönnt ist dieses innere Gleichgewicht zu finden, ist das Leben selbst doch, wenn wir uns ehrlich sind, nichts anderes als eine kontinuierliche Abwärtsspirale. Die Sehnsucht wird mit etwas Glück nach einigen Jahren nachlassen, die Traurigkeit jedoch wird niemals weichen.“ (J. J.)

Die Tracklist von ARSON:

Fire, Walk With Me The Graves We’ve Dug You Are The Scars Heroin Waltz Tomb Omnia Stillborn Voidgazer Manifesto (Bonustrack)

Line-up: