Hate Squad: Bauke de Groot gestorben

Die Metal-Welt trauert um Joey Jordison, der am 26. Juli 2021 in seinem Schlaf verstarb. METAL HAMMER blickt zurück auf das Leben des Ausnahme-Drummers.

"Wir sind todunglücklich, die Nachricht teilen zu müssen, dass Joey Jordison – erfolgreicher Schlagzeuger, Musiker und Künstler – friedlich in seinem Schlaf am 26. Juli 2021 verschieden ist. Er war 46 Jahre alt. Joeys Tod hat uns mit leeren Herzen und Gefühlen von unbeschreiblicher Trauer zurückgelassen." Erst vor wenigen Stunden wandte sich Jordisons Familie mit dieser erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit. Mit ihnen trauert nun die Metal-Welt – der Schock sitzt tief. In Gedenken blickt METAL HAMMER zurück auf das Leben des Drummers und die zentralen Stationen seines kreativen Schaffens. Slipknot: In Bewegung Zu Beginn der Neunziger Jahre geriet die…