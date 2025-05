Hatebreed: Ex-Bassist war überrascht von Rauswurf

Im Februar bestätigte Gründungsmitglied und Bassist Chris Beattie sein Aus bei Hatebreed. In seinem ausführlichen Statement stellte er klar, „dass es nicht meine Entscheidung war, die Band zu verlassen, und dass mein Abgang ungerechtfertigt war und auf irreführende sowie falsche Statements zurückgeht.“ Zudem ging er in der Annahme, „dass eine gemeinsame Bekanntmachung im Vorfeld untereinander abgestimmt wird.“ Nur wenige Tage zuvor gab die Band aus Connecticut nämlich bekannt, dass Shadows Fall-Gitarrist Matt Bachand „auf absehbare Zeit“ am Bass tätig sein wird.

Das plötzliche Aus

Nun sprach Chris Beattie mit The New York Hardcore Chronicles Live! erneut über den Rauswurf bei Hatebreed. „Letztes Jahr war natürlich das 30. Jubiläum der Band, und wir hatten dafür jede Menge geplant, was absolut fantastisch war. Wir hatten ein großartiges Jahr. Tourneen und Shows waren erfolgreich. Und dann kommen wir zum Moment, wo ich nicht mehr in der Band bin“, erklärt der Bassist, der eine zweite Karriere in der Immobilienbranche hat.

Weiterhin führt er an, dass die Entlassung „völlig unerwartet“ kam und meint:. „Wie ich schon öffentlich gesagt habe, war es nicht meine Entscheidung, die Band zu verlassen. Jemand sah eine Möglichkeit, mich aus dem Weg zu räumen, und da bin ich jetzt.“ Beattie gibt außerdem an, dass hinter den Kulissen einiges brodelte. „Ich war im Grunde der Mittelsmann für Band- und Crewmitglieder und das wurde für mich zur lästigen Pflicht. Ich fing an, viele Fragen zu stellen, und das wurde problematisch. Ich wurde zu einem internen Problem.“

Geänderte Dynamik

Zur aktuellen Situation mit Hatebreed erklärt der Musiker: „Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Anwälte sind bereits involviert. Sie verbringen viel Zeit damit, sich mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen. Ich habe schon hin und her überlegt.“ Denn „natürlich ist man wütend, wenn so etwas passiert“, schließlich habe er 30 Jahre seines Lebens in die Band investiert. Jedoch lenkt er ein und sagt, dass er „sein Vermächtnis“ nicht schlechtmachen wolle und fügt hinzu: „Wir haben gute Musik gemacht. Wir hatten tolle Zeiten zusammen. Die Dinge haben sich geändert. Die Dynamik hat sich geändert.“

Letztlich hoffe Chris Beattie „einfach das Beste“ und dass alles geklärt werden kann. „Ich möchte nicht, dass wir in eine beschissene Richtung geraten. Wir alle haben das schon bei Bands erlebt, also hoffen wir, dass es ein gutes Ende nimmt und wir weitermachen können.“ Eine Rückkehr zu Hatebreed schließt er konsequent aus.

